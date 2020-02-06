رئيس بايرن ميونيخ يحدد شروط بقاء فليك

بعث هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونيخ، ببارقة أمل للمدرب هانز فليك، الذي يمني نفسه بالاستمرار في منصبه بعد نهاية الموسم الحالي.

وتولى فليك تدريب البافاري مطلع نوفمبر الماضي بشكل مؤقت، خلفاً لنيكو كوفاتش، ليعلن النادي بقاءه حتى نهاية الموسم على الأقل.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة «كيكر» الألمانية، قال هاينر: «نريد أن نحقق نجاحات ونلعب كرة قدم ساحرة، مثلما نفعل الآن تحت قيادة فليك، وإذا استمر فى الفوز، فلن يكون هناك بديل له».

وأضاف: «أعتقد أنه يقوم بوظيفته بامتياز، ولا أقول ذلك لفوزنا فقط بأول 3 مباريات هذا العام، وإنما بسبب الطريقة التى نلعب بها أيضاً».

واستشهد رئيس النادي بفوز بايرن على شالكه (5-0)، قائلاً: «نادراً ما أجد انتصاراً مقنعاً للفريق بهذا الشكل».

وأكد هاينر أن هدف بايرن ميونيخ يرتكز على التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا عام 2022، نظراً لأن المباراة النهائية ستقام على ملعب آليانز آرينا، معقل الفريق.