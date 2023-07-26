رئيس بايرن يؤكد تفاوض النصر مع ساديو ماني

أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ أن المفاوضات بين المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني وإدارة النصر السعودي تجري على قدم وساق.

ويتطلع النادي الألماني للتخلص من نجم ليفربول السابق الذي لم ينجح في فرض نفسه منذ وصوله إلى ألمانيا العام الماضي.

واعترف توماس توخيل مدرب بايرن مؤخراً أن رحيل اللاعب متوقع هذا الصيف كونه لا يعتبره جزءاً من خططه للموسم الجديد.

ماذا قال رئيس بايرن عن ماني وانتقاله المحتمل للنصر؟

تحدث هاينر في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول" عن مستقبل النجم السنغالي حيث قال: "علمنا باهتمام النصر بماني.

"حسب علمي، المفاوضات بين الطرفين بدأت مؤخراً."

يذكر أن ماني انتقل إلى بايرن مقابل 32 مليون يورو صيف العام الماضي بعد مسيرة تاريخية في صفوف ليفربول امتدت لنحو 7 أعوام حقق خلالها العديد من البطولات على رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.