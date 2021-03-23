رئيس برشلونة السابق: أتمنى انتقال صلاح لكامب ناو

أكد خوان غاسبارت رئيس برشلونة السابق، أنه يتمنى انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول إلى الفريق الكتالوني.

وخلال تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال غاسبارت: "لم أر صلاح يلعب بشكل مباشر، لكني قرأت عنه كثيراً.

"بالتأكيد أتمنى انضمامه إلى برشلونة، لكن هذا ليس رأيي، في النهاية الجهاز الفني هو صاحب القرار الأول والأخير".

وعن المنافسة بين الدوري الإنجليزي والإسباني، قال: "أنا غير مقتنع بأن البريميير ليغ أقوى من الليغا، المنافسة بين جميع الفرق مميزة، لكني أرى أن الدوري الإسباني هو الأفضل بين الدوريات الاوروبية، وليس مقياساً تواجد 3 فريق إنجليزية في ربع نهائي دوري الأبطال مقابل فريق إسباني وحيد وهو ريال مدريد.

"على سبيل المثال كان ليفربول مسيطراً الموسم الماضي على اللقب المحلي، لكن الوضع تغير تماماً هذا الموسم، مانشستر سيتي يسيطر حالياً على البطولات المحلية، هو فريق متكامل، وبيب غوراديولا (مدرب سيتي) يمتلك لاعبين مميزين بإمكانهم تحقيق الفوز في أي وقت".

وعن ترشيحاته لبطل أوروبا هذا الموسم، قال: "طالما ودع برشلونة المنافسة، فليس لدي مرشح مفضل، أي فريق يستطيع الفوز باللقب".