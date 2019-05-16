رئيس برشلونة السابق: الجمهور لا يريد غريزمان

انتقد جوان لابورتا، رئيس برشلونة الأسبق، خطط الإدارة الحالية للنادي الكتالوني للتعاقد مع أنتوان غريزمان، مهاجم منتخب فرنسا بطل العالم، بعد أن أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد، قائلاً أن سعره "مبالغ فيه"، كما أن جمهور البارسا لا يريده.

وتشير التكهنات إلى أن غريزمان سيحل محل فيليبي كوتينيو المغضوب عليه من الجماهير، لكن هناك تخوف من أن أسلوب غريزمان لا يناسب البارسا، لأنه لا يلعب كجناح، ولا يمكنه قيادة الهجوم بمفرده.

ولا يتحمس جمهور برشلونة كثيراً لهذه الصفقة، خاصة أن غريزمان وجد صيحات استهجان في استقباله في كامب ناو هذا الموسم، بعد رفضه الانضمام للبلاوغرانا بعد مونديال روسيا، وفضل البقاء في أتلتيكو.

وقال لابورتا، الذي يهاجم دائما إدارة الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو الحالية: "سعر غريزمان باهظ جداً (قد تبلغ قيمة الصفقة 180 مليون يورو)، يوجد لاعبون آخرون يمكنهم القيام بمثل ما يقوم به، وأعتقد أن معظم مشجعي البارسا لا يريدونه".

ويحاول برشلونة إرضاء جماهيره بعد الإخفاق الأوروبي وصدمة الخروج من ليفربول، لذلك ينوي ضم غريزمان، إلى جانب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس المتميز، مع اعتبار كوتينيو كبش فداء للموسم المحبط، رغم أنه يبقى أغلى لاعب في تاريخ برشلونة.