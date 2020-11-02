رئيس برشلونة المؤقت: إفلاس النادي ليس أمراً وارداً

أكد كارليس توسكيتس رئيس برشلونة المؤقت أن الحديث عن إفلاس النادي غير واقعي رغم الموقف المالي الصعب حالياً.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها توسكيتس، وتطرق خلالها لتخفيض الرواتب والتجديد لليونيل ميسي الذي ينتهي عقده نهاية الموسم.

وقال الرئيس: "نخطط لتخفيض رواتب اللاعبين وكافة الموظفين، سنفعل كل شيء ممكن حتى يكون الجميع في حالة رضا.

"لو لم يتم فتح الملعب أمام الجماهير سنكون أمام خسائر تقدر بحوالي 300 مليون يورو، لكن الوقت الحالي ليس مناسباً للحديث عن الإفلاس، فلدى النادي الكثير من الاتفاقيات التي تضمن له مستقبلاً مالياً مذهلاً دون الاعتماد على موارد الملعب.

"اللاعب الذي لديه عدة شهور في عقده موقفه يتخلف عن ذلك الذي لديه عدة أعوام، نحاول التوصل لعدة صيغ وبدائل تخفيض النفقات".

وأردف عن ميسي ومستقبله وموقفه من تخفيض الرواتب: "دعوني لا أحدد الأسماء، يجب أن تنتهي المفاوضات أولاً، لكن يمكن أن أقول أن ميسي لديه قابلية كبيرة من جانبه".

يذكر أن توسكيتس يتولى رئاسة برشلونة بشكل مؤقت بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه كاملاً بسبب سحب الثقة منهم.