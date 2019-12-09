رئيس برشلونة يؤكد بقاء فيدال

وضع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، حداً للشائعات المتداولة منذ فترة عن صعوبة استمرار آرتورو فيدال مع النادي لنهاية الموسم الجاري.

ومنذ فترة طويلة، لا تتوقف وسائل الإعلام في إسبانيا وإيطاليا عن تحديث الشائعات حول اهتمام إنتر بنجم بايرن ميونيخ ويوفنتوس السابق، وذلك استناداً إلى تصريحاته التي عبر خلالها عن استيائه من تهميشه من قبل المدرب إيرنيستو فالفيردي.

وتجمع التقارير في البلدين، على أن مدرب إنتر أنتونيو كونتي يرغب جدياً في استقطاب لاعبه السابق في يوفي، لدعم مشروعه مع النيراتزوري الذي يستهدف من خلاله إنهاء هيمنة البيانكونيري على لقب الدوري الإيطالي.

وعندما سُئل رئيس النادي بشكل غير مباشر عن مستقبل فيدال، أجاب لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية "لا نتوقع رحيل أي لاعب في يناير، لدينا فريق متوازن ولا نعاني من أي نقص.

"نريد الحفاظ على لاعبينا، صحيح أن هناك أكثر من لاعب أظهر رغبته عدة مرات بالرحيل، لكن لن يحدث أي شيء في يناير.

"ربما نسمح لبعض اللاعبين بالرحيل نهاية الموسم، لكن في أوقات أخرى نبذل كل ما في وسعنا لإقناعهم بالبقاء".

في الوقت ذاته، رفض بارتوميو التحدث عن لاوتارو مارتينيز هدف برشلونة الرئيسي في السوق الصيفي القادم، قبل مواجهة إنتر وبرشلونة غداً الثلاثاء على ملعب سان سيرو في ختام مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

واكتفى بالحديث عن إنتر بقوله "أعرف أن هذا السؤال بمثابة الفخ، لكني أستطيع أن أقول لكم أن إنتر يلعب بشكل جيد، وهو ليس النادي الوحيد الذي أثار إعجابي، وبطبيعة الحال ليس من قبيل الصدفة أبداً أن يكون في صدارة الدوري الإيطالي".