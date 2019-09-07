رئيس برشلونة يتحدث عن نيمار ومستقبل ميسي

كشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، الجمعة، تفاصيل محاولة العملاق الكتالوني استعادة النجم نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان، فيما تحدث عن مستقبل النجم ليونيل ميسي.

وفي مقابلة مع "تلفزيون برشلونة"، تحدث بارتوميو عن عدة أمور ارتبط بها النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قائلاً: "كان صيفاً هادئاً باستثناء قضية نيمار، تم اكتمال الفريق، لكن باريس سان جيرمان فتح الباب أمام رحيل نيمار، وحينئذ بدأنا مفاوضات مفتوحة لم تصل إلى اتفاق مشترك.

"لم يضع برشلونة أسماء لاعبين على مائدة المفاوضات لمبادلتهم بنيمار، لقد تحدثنا نحن عن مبادلة لاعبين، ولكن باريس سان جيرمان هو من وضع الأسماء، وبدون الحديث عن أي أسماء لقد دارت الصفقة حول إمكانية إعارة لاعب مع خيار الشراء الإلزامي الموسم المقبل"، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وفيما يتعلق باحتمالية تعاقد برشلونة مع نيمار خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وما قام به النادي من أجل عودة البرازيلي، فأضاف: "فعل برشلونة كل ما هو ممكن لمحاولة التعاقد مع نيمار، واللاعب لن يستطيع الانضمام إلينا في يناير.

"فعل نيمار كل ما كان يتوجب عليه فعله، أخبر ناديه برغبته في الرحيل، فعل كل ما هو ممكن، لكنه سيلعب رفقة باريس سان جيرمان هذا الموسم".

وأشار رئيس برشلونة: "الصفقة لم تكن سهلة، وأتفهم أن هناك لاعبين كانوا يأملون عودة نيمار، فميسي لم يطلب مني أبداً التعاقد مع نيمار، وأما بالنسبة إلى مطالبة لاعبين بالتعاقد مع آخرين فهي أسطورة حضرية لا أكثر، اللاعبون يتصرفون داخل الملعب فقط وليس بمكاتب الإدارة، تحركنا لضم نيمار لأنها كانت إحدى الفرص الإضافية".

وعن ارتباط اسم عثمان ديمبيلي بالدخول في صفقة نيمار، قال بارتوميو: "ديمبيلي يُعد أحد لاعبي فريقنا ولديه رغبة في تحقيق الانتصار رفقة برشلونة، ولم نضع اسمه على طاولة المفاوضات، بل وضعه سان جيرمان".

مستقبل ميسي

وعن النجم الأرجنتيني، أكد رئيس برشلونة أن عقد "ليو" مع الفريق ينتهي عقب انتهاء موسم 2020-2021، وأن "ميسي يمكن أن يترك البارسا قبل موسم 2020-2021".

وعن احتمالية بقاء ميسي حتى نهاية عقده، قال: "كما هو الحال في حالات تشافي وإنييستا وبويول، يجب أن يتمتع ميسي أيضاً بحرية تقرير مستقبله ومتى يريد التوقف عن لعب كرة القدم.

"وقع ميسي منذ عامين لمدة 4 مواسم، يمكنه مغادرة برشلونة قبل بدء الموسم الأخير.

"يحتوي عقد ميسي الشرط الجزائي نفسه الذي تم وضعه في عقود بويول وتشافي وإنييستا، لا يمكن أن يكون أقل من ذلك".