رئيس برشلونة يفتح النار على آرتور

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة أن النادي قرر اتخاذ إجراءات ضد آرتور ميلو لرفضه اللعب مع الفريق، مؤكداً أنه غادر النادي لأنه سيكسب ثلاثة أضعاف راتبه الحالي في يوفنتوس بدءاً من الموسم المقبل.

وكان برشلونة ويوفنتوس أكملا الصفقة التبادلية رسمياً الشهر الماضي، حيث انتقل آرتور إلى يوفنتوس مقابل انضمام ميراليم بيانيتش للبارسا و10 ملايين يورو نقداً، لكن البرازيلي كان غاضباً من طريقة رحيله عن كامب ناو.

وقال بارتوميو في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "أردنا تجديد عقد آرتور لكن الوضع الاقتصادي معقد، إلى جانب ذلك، تلقى آرتور عرضاً جيداً من نادٍ آخر لديه بيانيتش، ميراليم لاعب كنا مهتمين به منذ فترة طويلة.

"لذلك جاء قرار رحيل آرتور عن برشلونة، حيث لم يتمكن من جعل نفسه لاعباً لا غنى عنه هنا، وقبل كل شيء سيحصل على ثلاثة أضعاف راتبه الحالي، لأن الوضع المالي في إيطاليا مفيد للغاية".

ولا يزال البرازيلي غاضباً من برشلونة ويرفض الانتظام في التدريبات بعد نهاية الدوري الإسباني، وبالتالي لن يشارك في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف البارسا غريمه نابولي على ملعب كامب ناو في إياب دور الـ 16 السبت.

وأكمل بارتوميو: "اتفقنا مع آرتور على أنه سيلعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم، إنه لاعب مهم ويمكنه مساعدتنا، لكنه لم يحضر وهذا سلوك غير مقبول، لذلك قررنا اتخاذ إجراء ضده، كما أظهر عدم احترام غير مقبول لزملائه وللنادي، وهذا غير مبرر".

وأتم رئيس برشلونة قائلاً: "يجب أن نحلل ما حدث ونحاول أن نفهم الأسباب. سنسأل اللاعب عن دوافعه لارتكاب هذا السلوك، لكن ستكون هناك عقوبات بالتأكيد، إذا لم يؤدي الفرد ما عليه في العمل فلن يحصل على أجره".