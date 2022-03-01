رئيس بوتافوغو: لدينا أموال أكثر من برشلونة لضم كافاني

بدا جون تيكستور رئيس بوتافوغو البرازيلي واثقاً من قدرة ناديه على ضم النجم الدولي الأوروغوياني إيدينسون كافاني صيف هذا العام.

وينتهي عقد المهاجم المخضرم الذي وصل إلى عامه الـ 35 الشهر الماضي مع فريق الشياطين الحمر بحلول الصيف المقبل.

ويدرس الأوروغوياني العودة إلى أميركا الجنوبية بعد مسيرة احترافية مميزة في أوروبا بدأها عام 2007 ولعب خلالها في صفوف باليرمو ونابولي وباريس سان جيرمان قبل أن يحط الرحال في ملعب أولد ترافورد.

وارتبط اسم كافاني مراراً ببوكا جونيورز وريفر بلايت في أميركا الجنوبية، إضافة إلى برشلونة الذي سعى لإبقائه في القارة العجوز بعدما كان قريباً من ضمه خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

ورغم اقتراب اللاعب من البارسا، إلا أن تيكستور أصر على أن وضعية بوتافوغو المالية تتفوق على نظيرتها في النادي الكتالوني.

وقال رئيس النادي البرازيلي: "يمر برشلونة بأزمة مالية، يواجهون العديد من الصعوبات، واليوم لدينا أموال أكثر منهم."