رئيس تحرير ماركا يؤكد: ميسي قادم إلى الهلال

ادعى خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الأيقونتين الأرجنتينيتين ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا في طريقهما للانتقال إلى الهلال السعودي.

وسيصل عقدا اللاعبين مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس إلى نهايتهما هذا الصيف.

وقال دياز في تصريحات لبرنامج "ملعب SBC" السعودية نقلها موقع "كووورة": "متأكد من قدوم ميسي للهلال رفقة دي ماريا وسيرجيو بوسكيتس.

وأضاف "والد ميسي والمحيطون به أكدوا أن الرجوع لبرشلونة معقد.

"كما انفردت في قصة انتقال كريستيانو رونالدو للنصر، أؤكد أن ميسي سيرتدي قميص الهلال بنسبة 95%".

دياز يؤكد قدوم ميسي ودي ماريا وبوسكيتس وإنييستا وآلبا للدوري السعودي

أضاف رئيس تحرير صحيفة "ماركا": "سيصل الدوري السعودي الخماسي ليو ودي ماريا وبوسكيتس و(أندريس) إنييستا و(جوردي) آلبا".

"أما رونالدو فمستمر مع النصر، لأنه مرتاح في السعودية، شائعات رحيله غير صحيحة، والنصر سيتعاقد مع لاعبين كبار آخرين.

وأضاف: "كريم بنزيمة قريب من الاتحاد، لم يجدد عقده مع ريال مدريد حتى الآن، ومصيره سيتضح خلال 10 أيام.

"كما وصل ألفارو موراتا عرض من السعودي، وهو ينتظر قرار أتلتيكو مدريد حول إبقائه أو الرحيل."