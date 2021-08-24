رئيس توتنهام يتجه لرفض عرض مانشستر سيتي

يتجه دانييل ليفي رئيس توتنهام لتغيير موقفه فيما يخص مسألة بيع هداف الفريق هاري كين إلى مانشستر سيتي هذا الصيف وفقاً لصحيفة "إندبندنت" الآيرلندية.

ويرغب حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ضم المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً بشدة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير سابقة أن ليفي لن يمانع بيع اللاعب إذا ما وصله عرض بقيمة 150 مليون جنيه استرليني، وهو المبلغ الذي يقال أن مانشستر سيتي مستعد لدفعه.

هل سيرحل كين عن توتنهام هذا الصيف؟

لكن الوضع تغير، إذ ادعت الصحيفة الآيرلندية أن رئيس النادي اللندني سيرفض هذا العرض الضخم رغم رغبة كين نفسه في الانتقال إلى السيتيزنز.

وشارك قائد منتخب إنجلترا مع توتنهام في الثلث ساعة الأخيرة من المباراة التي جمعته بولفرهامبتون، إلا أنه غاب عن لقاء دوري المؤتمر الأوروبي الخميس الماضي أمام باسوش دي فيريرا.

وليس واضحاً بعد إذا كان نجم الهجوم سيشارك في مواجهة العودة أمام الفريق البرتغالي يوم الخميس المقبل.