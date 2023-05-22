رئيس رابطة الليغا يرد على ادعاءات فينيسيوس

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) على البيان الرسمي الذي أصدره النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد والذي وجه فيه هجوماً لاذعاً لإسبانيا ومنظماتها.

وسقط ريال أمس أمام مستضيفه فالنسيا بهدفٍ نظيف ضمن الجولة الـ 35 من بطولة الدوري المحلي، في لقاء شهد طرد اللاعب البرازيلي في الوقت بدل الضائع بعد اعتدائه على المهاجم هوغو دورو.

وخرج نجم الملكي ببيان رسمي بعد نهاية المباراة اتهم فيه إسبانيا بـ "العنصرية" في ظل إهانات عنصرية تعرض لها من قبل بعض مشجعي الخفافيش، كما اتهم رابطة الدوري بتجاهل هذه التصرفات التي "تكررت باستمرار" على حد قوله.

ماذا قال تيباس للرد على فينيسيوس ؟

قال رئيس الليغا في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "حاولنا أن نشرح لك ما تنتهجه الرابطة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لكنك لم تحضر الجلسات التي طالبت أنت بإجرائها.

"لا تدع نفسك عرضة للتلاعب، وتأكد من تفهمك لمهارات غيرك والعمل الذي أجريناه سوياً."

يذكر أن ريال مدريد تلقى أمس الخسارة الثامنة في الدوري الإسباني أمس ليتراجع إلى المركز الثالث على سلم الترتيب العام.