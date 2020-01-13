رئيس ريال مدريد: لا أعرف لاعباً اسمه بوغبا

أبدى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سعادته بالفوز بلقب السوبر الإسباني بعد تغلبه على جاره العاصمي أتلتيكو مدريد.

وقال بيريز في تصريحات تلفزيونية: «نحن سعداء للغاية بحصد لقب السوبر الإسباني، ونرى مدريد الذي نريده، نحن نستحق ذلك، أهنئ أتلتيكو مدريد الذي كان منافساً قوياً وجديراً».

وفيما يتعلق باحتمالية التعاقد مع بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، رد بيريز بالقول: «لا أعرف لاعباً اسمه بوغبا.

«لم يعد هناك لاعبون (سوبر) كما في السابق لاستقدامهم إلى ريال مدريد، الآن نريد أن نصنعهم بأنفسنا في النادي».