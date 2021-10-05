رئيس ريال مدريد: نتمنى حل قضية مبابي في يناير

عبر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن أمله في أن يتم التوصل لحل فيما يخص قضية انتقال الهداف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في يناير القادم.

وألمح بيريز إلى أن التوصل لاتفاق حول انتقال بطل كأس العالم 2018 قد يتم في بداية العام المقبل حين يتم فتح باب سوق الانتقالات الشتوي.

ماذا قال رئيس ريال مدريد عن ضم مبابي ؟

وقال رئيس الملكي في مقابلة مع "إل ديباتي" حول إمكانية التعاقد مع الهداف البالغ من العمر 22 عاماً: "نتمنى أن يتم حل كل شيء في الأول من يناير المقبل."

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية في العديد من المناسبات، كما ذكرت تقارير أن النادي الملكي تقدم بعدة عروض لضم اللاعب خلال الصيف تم رفضها جميعاً لعدم موافتها للشروط الموضوعة من قبل إدارة الباريسي.

ويبدو أن ريال مدريد سيتحرك مجدداً لضم المهاجم الشاب والذي ينتهي عقده مع الباريسيين مع نهاية الموسم الجاري، مما يعني أن بإمكانه التوقيع على عقد مبدئي مع الميرينغي في بداية 2022 على أن ينتقل إلى صفوفه رسمياً في الصيف.