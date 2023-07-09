رئيس فنربخشة يكشف مفاجأة في عقد أردا غولر مع ريال مدريد

كشف رئيس نادي فنربخشة التركي علي كوش عن محاولات من طرفه لاستعادة خدمات اللاعب الواعد أردا غولر بعد أن وقع لنادي ريال مدريد في صفقة قدرها 20 مليون يورو.

وأوضح علي كوش أنه عرض الفرصة على غولر للبقاء لموسم إضافي مع فنربخشة على سبيل الإعارة من الريال بعد أن تمت الصفقة، ولكن اللاعب الشاب رفض ذلك تمامًا واختار الرحيل.

رئيس فنربخشة كان يريد بقاء غولر رغم انضمامه لنادي ريال مدريد

وفقًا لموقع "Tribalfootball"، كشف علي كوش رئيس نادي فنربخشة التركي عن تفاصيل جديدة حول اللاعب الصاعد أردا غولر، وأوضح في تصريحات صحفية أنه كان يريده أن يبقى على سبيل الإعارة بعد أن وقع لريال مدريد.

وقال كوش: "غولر قرر الرحيل، وجدنا طريقة له للبقاء مع النادي لموسم إضافي وحاولنا أن يتم الأمر، لكنه كان يريد المغادرة ونحن احترمنا قراره في نهاية المطاف".

وأضاف: "الملايين من مشجعي النادي دعموا أردا ونحن نعرف الاهتمام الذي يثيره أينما ذهبنا، لذلك من حق الجمهور أن يعرف الحقيقة، للأسف لم يسر المخطط كما أردنا، ولكن يبقى أردا غولر فخر كبير لكرة القدم التركية".