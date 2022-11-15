رئيس فيفا يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال كأس العالم 2022

دعا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق البطولة العالمية يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر وتستمر حتى الـ 18 من شهر ديسمبر القادم.

ماذا قال إنفانتينو عن أوكرانيا وبطولة كأس العالم 2022؟

وأكد رئيس فيفا خلال مؤتمر جمعه بقادة أبرز 20 قوة اقتصادية خلال قمة G20 المقامة في بالي بإندونيسيا على أهمية كرة القدم، متأملاً أن يكون لبطولة كأس العالم "دور إيجابي" في تخفيف التوترات الحالية.

وقال إنفانتينو: "أرجو أن يتم التفكير بوقف مؤقت لإطلاق النار مدته شهر واحد بالتزامن مع فترة إقامة المونديال."

كما حث رئيس الاتحاد الدولي على فتح ممرات مساعدات إنسانية أو أي قنوات تسمح بإعادة الحوار بين الأطراف المعنية.

ووصف إنفانتينو كرة القدم بأنها "تجمع" بين شعوب العالم مشيراً إلى استضافة روسيا للنسخة الماضية من المونديال، وتقدم أوكرانيا رفقة إسبانيا والبرتغال لاستضافة الحدث عام 2030.