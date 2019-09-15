رئيس فيورنتينا: ريبيري أفضل من رونالدو

أطلق رئيس فيورنتينا روكو كوميسو العنان لنفسه بتصريحات نارية بعد تعادل فريقه مع ضيفه الثقيل يوفنتوس دون أهداف في مباراة السبت، التي استضافها ملعب آرتيميو فرانكي لحساب المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وأثنى رئيس النادي على الوافد الجديد فرانك ريبيري على وجه الخصوص، مشيراً إلى أنه بعمر 36 عاماً، ظهر بمستوى أفضل من أفضل لاعب في العالم 5 مرات من قبل، والإشارة إلى كريستيانو رونالدو.

وبعد المباراة، سُئل الرئيس عن رأيه في أداء المخضرم الفرنسي، فأجاب لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإيطالية "لعب بشكل أفضل من كريستيانو رونالدو، أيضاً كاستروفيلي وكييزا كانا رائعين.

"لدى يوفنتوس نجوم بقيمة تزيد عن 300 مليون يورو ما بين انتقالات وأجور، أما نحن لدينا 50 مليون، لكننا نجحنا في الحصول على نقطة أمامهم".

وختم "لو حصلت على وقتي، فسأساعد الفيولا على الفوز بشيء، انظر إلى ما حققناه في آخر شهرين، أصبح لدينا بطاقات موسمية تفوق الثلاثة عقود الماضية. إننا نعمل على بناء الفريق ومن حسن الحظ أن لدينا بطل عظيم مثل ريبيري، لذلك يبدو لي أنه مع الوقت سنفوز بمباريات مثل هذه".