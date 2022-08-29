رئيس نابولي يرحب بضم رونالدو

قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي يرحب بالتعاقد المحتمل مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هذا الصيف.

ويتطلع الهداف البالغ من العمر 37 عاماً للرحيل عن فريق الشياطين الحمر قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي الجاري وفقاً لتقارير سابقة.

ويرغب الهداف الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات الدفاع عن ألوان فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا بعد فشل يونايتد في تأمين التأهل للبطولة.

المفاوضات بين رونالدو ونابولي إيجابية

وأكدت الصحيفة ذائعة الصيت أن المفاوضات بين النادي الإيطالي وجورجي مينديش وكيل أعمال النجم المخضرم تسير بشكلٍ إيجابي.

ويقال أن مينديش اتفق مع مانشستر يونايتد على تحرير موكله مما تبقى من عقده الحالي والذي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري مع تغطية نسبة من أجوره المتبقية.

كما يرحب دي لاورنتيس بإتمام الصفقة لدرجة جعلته يوافق على التخلي عن عائدات حقوق صورة النجم البرتغالي.

ويطمح يونايتد في الحصول على خدمات النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي، لكن أي تفاوض محتمل حول هذه الصفقة لن يتم إلا بحال نجاح مفاوضات ضم رونالدو.