رئيس نابولي: يمكن لباريس سان جيرمان شراء أوسيمين مقابل 200 مليون يورو

أكد أوريليو دي لاورنتيس رئيس نادي نابولي استعداده لبيع الهداف الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، لكن ذلك لن يكون مقابل ثمن بخس.

وارتبط الهداف الشاب بعدة أندية أوروبية عملاقة مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، إلا أن التعاقد معه سيكون في غاية الصعوبة نظراً لقيمته المرتفعة.

وقال دي لاورنتيس رئيس بطل إيطاليا في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "النادي الوحيد القادر على ضم أوسيمين هو باريس سان جيرمان.

"لذلك إذا كان ناصر الخليفي مستعداً لدفع 200 مليون يورو أو مبلغاً مشابهاً فسننتظر حينها ونقيم الأوضاع."

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً سعيد بالاستمرار مع نابولي كونه يشعر بالحب الكبير والاحترام من جميع المحيطين فيه.