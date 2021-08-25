رئيس يوفنتوس السابق يطالب بالتخلص من رونالدو

طالب رئيس يوفنتوس السابق جيوفاني كوبولي جيلي برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سريعاً عن صفوف الفريق وقبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرى الرئيس السابق أن تواجد "صاروخ ماديرا" يعرقل محاولات يوفي لاستعادة لقب الدوري الإيطالي.

وانضم المهاجم صاحب الـ 36 عاماً للبيانكونيري عام 2018 قادماً من ريال مدريد مقابل أكثر من 100 مليون يورو في عقدٍ هائل يمتد لأربعة مواسم.

ودخل اللاعب الآن العام الأخير من عقده مما يعني أن الوقت الآن مثالي لبيعه تجنباً لخسارته مجاناً بعد انتهاء التعاقد صيف العام القادم.

وكشفت تقارير سابقة أن رونالدو طلب عدم الزج به خلال لقاء يوفنتوس وأودينيزي (2-2) مطلع الأسبوع رغبة منه في حسم مصيره، قبل أن يشارك في الدقائق العشرين الأخيرة من المواجهة.

ويقال أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات يرغب بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

وقال جيلي في مقابلة مع موقع "سيري آ نيوز": "أنا صادق دائماً، التعاقد مع رونالدو كان خاطئاً، من المستحيل استعادة ما تم استثماره في الصفقة والوضع سيستمر على ذلك.

"إنه لاعب عظيم، لكن علي أن أكون صادقاً، رحيله أفضل الحلول بالنسبة ليوفنتوس.

"أتمنى أن يكون المدرب (ماسيميليانو) آليغري قادراً على توظيفه بنفس الشكل كما حصل أمام أودينيزي، أي بذكاء ووفقاً لمجريات المباراة.

"رونالدو يعرقل هجوم الفريق، وبدونه يقدم اللاعبون أموراً مميزة بشكل جماعي."