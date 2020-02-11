رئيس يوفنتوس السابق ينتقد رونالدو

هاجم كوبولي جيلي رئيس يوفنتوس السابق عدد كبير من عناصر الفريق عقب خسارتهم من هيلاس فيرونا وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وميراليم بينايتش.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها جيلي وأكد خلالها أن النجم البرتغالي لا يستطيع أن يحل مشاكل البيانكونيري.

وقال جيلي: "أظهر رونالدو أظهر أنه لا يستطيع أن يحل المشاكل، وجورجيو كييليني من المفترض أنه تجاوز مرحلة الطفولة".

وكان رونالدو قد سجل هدف فريقه الوحيد خلال المواجهة الأخيرة في المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي ضد هيلاس فيرونا.

وأكمل عن ماوريتسيو ساري المدير الفني: "لطالما انتقدته، لكنني لا أحب أن أركل رجلاً ساقطاً على الأرض".

ويحتل يوفنتوس حالياً المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وهو نفس رصيد المتصدر إنتر.

يذكر أن يوفنتوس خسر بهدفين لهدف أمام هيلاس فيرونا السبت الماضي بعدما كان متقدماً بهدف نظيف.