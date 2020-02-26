رئيس يوفي يحرج ساري: من الحماقة عدم التفكير بغوارديولا

وضع أندريا آنييلي رئيس نادي يوفنتوس مدرب فريقه ماوريتسيو ساري في موقف محرج للغاية، بعد أن اعترف بأنه من الخطأ عدم التفكير في تعيين المدير الفني بيب غوارديولا لقيادة "السيدة العجوز".

وأصبح مستقبل غوارديولا مع مانشستر سيتي مثار شك كبير، بعد معاقبة النادي الإنجليزي بالحرمان من المسابقات الأوروبية في الموسمين المقبلين، رغم أن المدرب الإسباني عبّر عن رغبته في تمديد عقده الذي ينتهي العام المقبل.

لكن غوارديولا اعترف أيضاً بأنه قد يتعرض للإقالة اذا خرج هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، وذلك قبل مواجهة مستضيفه ريال مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو في ذهاب دور الـ 16.

وقال آنييلي في حديث لمحطة "راديو 24" الإيطالية: "من السذاجة عدم التفكير في بيب غوارديولا، لكنه سعيد في مكان آخر حالياً. هل سيكون حراً الموسم القادم؟ نحن أيضاً سعداء مع ماوريتسيو ساري".

لكن يسود شعور بعدم الرضا عن أداء يوفنتوس هذا الموسم مع ساري رغم تصدر الدوري الإيطالي بفارق ضئيل عن المنافسين لاتسيو وإنتر ميلان.

وذكرت تقارير أن إدارة يوفنتوس تواصلت مع غوارديولا قبل تعيين ساري، لكن مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق فضل البقاء في إنجلترا.