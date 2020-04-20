رئيس يويفا: مباريات بدون جماهير أفضل من لا شيء

أوضح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أليكساندر تشيفيرين حقيقة تحديد مواعيد لعودة دوري الأبطال والدوريات المحلية، وإمكانية استكمال المنافسات هذا الموسم.

ويدور الحديث في إيطاليا وإسبانيا عن عودة وشيكة للتدريبات استعداداً لاستئناف مسابقات الدوري، كما أشارت تقارير إلى إمكانية إجراء منافسات دوري الأبطال في أغسطس.

وقال تشيفيرين لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "الهدف الأهم هو الصحة، لكني بطبعي شخص متفائل، هناك حلول حتى نعود لإنهاء المسابقات، حتى ولو دون جمهور، الأهم هو إقامة المباريات.

"في أوقات مثل هذه يجب أن نعطي السعادة للبشرية ونعيد بعضاً من الشعور بالحياة الطبيعية، ولو حتى عبر التلفاز، إلغاء المسابقات؟ الوقت مبكر لقول ذلك، الأمر تأثيراً سيكون مدمراً للبعض.

"يجب أن نحترم قرارات الجهات المعنية وننتظر السماح باللعب، لا يوجد تاريخ محدد لإقامة الكؤوس أو النهائي، سنضعها عندما نعود، الجميع على أهبة الاستعداد للعودة.

"في البداية إقامة المباريات دون جماهير مقبول، أفضل من لا شيء، لم نضع موعد نهائي، نستكشف عدداً من الحلول والمقترحات، اللعب في أكتوبر؟ صعب لأن هناك موسم جديد.

"أوقفنا عدداً من شروط اللعب النظيف، لن نفسد قواعد اللعب النظيف، جلبت فوائد كبيرة، ويجب أن تساعد دون أن تضر، نحن مرنون في الوقت الراهن".

وحتى الآن، لا تزال الظروف الصحية في أوروبا في حالة حرجة بسبب ازدياد أعداد الوفيات والمصابين بسبب فيروس كورونا.