رئيس يويفا يستبعد الحوار مع ثلاثي دوري السوبر المتمرد

أكد أليكساندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، استبعاد فكرة الدخول في حوار مع أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، مثلث دوري السوبر الأوروبي، واصفاً إياها بالمتمردة.

وقال السلوفيني في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» الأوروبية: «كان من الصعب إدارة أول 48 ساعة بعد الإعلان عن البطولة، لأننا لم نكن نعرف ما كان يحدث، ثم انحاز مجتمع كرة القدم الأوروبي على الفور إلى جانب واحد، كان هناك تحرك كبير ضد المشروع».

وأضاف رئيس يويفا: «فى رأيي تحرك ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لا معنى له، لا يوجد حوار، هم فقط يرسلون رسائل رسمية، لن يحصل شلل في كرة القدم».

وشدد: «هذه ثلاثة أندية ولسنا خائفين، ما يثير سعادتي هو أن الأندية الثلاثة لا تزال علانية جزءاً من الدوريات المحلية، وترسل رسائل تطلب فيها المشاركة في دوري الأبطال».

وفيما يتعلق بالعقوبات المحتملة قال رئيس يويفا: «لجنتنا التأديبية مستقلة عندما تعمل في قضية لا أتواصل معها، ولا توجد تقارير، ولا يمكنني التعليق».

وتابع: «لا أعرف ما إذا كان سيتم فرض عقوبات على الأندية الثلاثة من عدمه وما إذا كان نابولي سيكون بديلاً ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا من عدمه».

وقرر يويفا في وقت سابق، إحالة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس إلى لجنة التأديب، بسبب مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي فشل انطلاقه، بعد تراجع عدة أندية، من بينها الإنجليزية بالكامل، بسبب موجة الغضب التي انتابت الجماهير فور الإعلان عنه.

ووفقًا للاتحاد الأوروبى جاء البيان كالتالى: «عقب التحقيق الذي أجراه مفتشو الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بمشروع دورى السوبر الأوروبى، تم فتح إجراءات تأديبية ضد ريال وبرشلونة ويوفنتوس بسبب انتهاك محتمل للإطار القانونى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم».