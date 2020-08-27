رئيس يويفا يعترف بصعوبة تحديد سقف رواتب للاعبين

ألمح أليكساندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إلى وجود بعض الآليات لوضع سقف لرواتب اللاعبين في كرة القدم.

وقال رئيس يويفا، في تصريحات لصحيفة «سبورت بيلد» الألمانية: «هناك بعض الأفكار المثيرة للاهتمام، لكننا بحاجة إلى بعض الوقت لمناقشة جدواها وتحليله، قبل أن نعلن المزيد من التفاصيل»، واعترف سيفرين بصعوبة تحقيق ذلك قائلاً: «ليس من المنطقي وضع نظام لا يمكن التحقق منه بشكل فعال، وبالتالي يجب أن تكون جميع الحلول فعالة».

وعن تحقيق المزيد من المساواة المالية في كرة القدم الأوروبية، علق سيفرين: «فكرة فرض ضريبة الرفاهية على الأندية التي لا تلتزم بالقواعد تبدو مثيرة للاهتمام».

من جانبه، يرى خبيران مفوضان من البرلمان الألماني أن تحديد سقف للرواتب أمر يمكن تطبيقه، لكن بشرط تنفيذه من قبل يويفا.