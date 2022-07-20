راؤول يرفض 3 عروض تدريبية مفضلاً البقاء مع ريال مدريد

رفض أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس 3 عروض تدريبية للرحيل عن النادي الذي تألق في صفوفه وفقاً لتقارير إعلامية.

ويشرف المهاجم السابق على تدريب فريق ريال مدريد كاستيا منذ صيف عام 2018.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إسبانيول كان ثالث نادٍ يرفض المدرب الشاب عروضه.

وسعى النادي الكتالوني في السابق لجلب راؤول، لكن صاحب الـ 45 عاماً رفض الرحيل مفضلاً البقاء في فالديبيباس.

كما تم اختيار راؤول لخلافة مارسيلو بيلسا في قيادة ليدز يونايتد الشتاء المنصرم، لكن هذا الاهتمام لم يسفر عن أي شيء.

وحاول آينتراخت فرانكفورت استقطاب المدير الفني الإسباني صيف العام الماضي، لكن أسطورة ريال مدريد رفض العرض.