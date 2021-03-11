رابطة الدوري الإنجليزي تستعد لتطوير تقنية الفيديو

تخطط رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتطوير أسلوب عمل تقنية الفيديو في البطولة، وطالبت الأندية المشاركة بعرض ملاحظاتهم.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» أن الرابطة سترسل استبياناً إلى جميع الأندية، لطلب ملاحظاتها حول طرق تحسين استخدام تقنية الفيديو في المباريات.

ومن المتوقع أن تتلقى الأندية الاستبيان الأسبوع المقبل، وسيكون بمقدورها اقتراح تحسينات حول المكالمات الشخصية التي يجريها حكم الساحة مع مسؤولي تقنية الفيديو.

وستحصل الأندية على بعض اللقطات من المباريات تتضمن احتساب ركلات جزاء وبطاقات حمراء ولمسات يد، وتطلب رابطة الدوري رأي الأندية حول إمكانية منح حكام تقنية الفيديو، مسؤولية اتخاذ القرار في المباريات.