رابطة الدوري الإنجليزي تعلن اكتشاف 6 إصابات كورونا من 3 أندية مختلفة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أنه من بين 748 فحصاً لفيروس كورونا تم اكتشاف 6 حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة.

وذكرت الرابطة أن اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني للأندية التي جاءت فحوصاتهم إيجابية سيخضعون للحجر الصحي الذاتي لمدة سبعة أيام.

وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت في اجتماع لها على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة وسط إجراءات صحية صارمة، وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشددت الأندية بالإجماع على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي مع منع الاحتكاكات في التمارين.

وتوقف الدوري الإنجليزي في 13 مارس وليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وبات بحاجة للفوز في مباراتين من أصل 9 لكي يتوج بطلاً للمرة الأولى منذ 30 عاماً.