رابطة الليغا تستنكر هتافات جماهير ريال مدريد ضد موراتا

أصدرت رابطة الدوري الإسباني «الليغا» بياناً رسمياً، استنكرت من خلاله الهتافات التي قامت بها جماهير ريال مدريد، ضد ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، والمدير الفني للروخيبلانكوس، دييغو سيميوني، في ديربي مدريد.

وخسر أتلتيكو بهدف نظيف على ملعب سانتياغو بيرنابيو، الذي أقيم الأحد الماضي، ضمن المرحلة الـ 22 من الليغا.

وخصصت جماهير ريال لموراتا أغانٍ معادية له مثل «موراتا، موراتا، لقد كنت دائماً بديلاً، والآن أنت تضيع في واندا»، واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.

وأثناء استبداله وذهابه إلى مقاعد البدلاء، سمع من المدرجات القريبة منه: «موراتا، كم أنت سيء، ولا تختلف كثيراً عن الفأر».

وأوضح البيان أن رابطة الليجا قدمت شكوى للجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولجنة مناهضة العنف الرياضي، بعد الهتافات ضد سيميوني وموراتا.

وأكد البيان أن حوالي 1300 مشجعاً من جماهير ريال مدريد هم من فعلوا ذلك، مشيراً إلى أن بقية الجماهير، حافظوا على سلوكهم طوال المباراة.