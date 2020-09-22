رابطة الليغا تمنع برشلونة من إبرام صفقات جديدة

كشفت تقارير أن برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان البارسا يعمل خلال الفترة الماضية لحسم أكثر من صفقة، أبرزها جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول، وممفيس ديباي مهاجم ليون، بطلب من المدرب رونالد كومان.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن رابطة الليغا تمنع البارسا حالياً من إبرام أي صفقة جديدة.

وأشارت إلى أنه تم فرض إرشادات مالية صارمة على أندية الليغا في أعقاب أزمة فيروس كورونا، حيث وضعت الرابطة حداً للأموال التي يمكن إنفاقها على الانتقالات والموظفين هذا الصيف، وذلك اعتماداً على النتائج المالية للنادي في آخر 5 سنوات.

وأوضحت أن برشلونة كان أكثر المتأثرين بقرارات الليغا، لأنه يدفع رواتب تبلغ 510 ملايين جنيه استرليني سنوياً، لذلك لن يسمح له بشراء أي لاعب جديد ما لم يجمع الأموال أولاً من المبيعات.

وذكرت أنه يجب أيضاً على برشلونة تقديم نفس مبلغ الصفقة إلى الحكومة الإسبانية، بعد حصول الأندية في الليغا على مساعدة مالية خلال أزمة كورونا.

وقالت الصحيفة أن أزمة كورونا كلفت البارسا 300 مليون جنيه خلال 6 أشهر، حيث طلب نجوم الفريق الحصول على ما يصل إلى 70% من رواتبهم.

وأضافت أن برشلونة حصل على موافقة فاينالدوم وديباي بشأن الشروط الشخصية للعقد، لكن مع بقاء ليونيل ميسي، لم يعد لدى البارسا أي أموال لإجراء صفقات جديدة.