رابطة محترفي التنس تأمل إقامة رولان غاروس في سبتمبر

يأمل الايطالي أندريا غودنزي رئيس رابطة محترفي كرة المضرب (أي تي بي) الخميس، في أن يقام موسم الملاعب الترابية وبطولة فرنسا المفتوحة خلال شهر سبتمبر، في مسعى لإنقاذ الموسم المعلق على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال غودنزي في حديث مع وسائل إعلام إيطالية: «إذا تمكنا من استئناف (المنافسات) في أغسطس، سننقذ ثلاث بطولات كبرى، وست دورات ماسترز للألف نقطة، وإلا ستتفاقم المشاكل».

وتابع: «نعمل على نظرية أن نخوض منافسات الملاعب الترابية على مدى أربعة أسابيع بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، على أن تقام دورتا مدريد وروما (للماسترز) قبل رولان غاروس».

وتم تعليق منافسات كرة المضرب من قبل رابطتي المحترفين والمحترفات منذ آوائل مارس الفائت حتى 13 يوليو على أقرب تقدير، وتم إلغاء بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وأتى قرار إلغاء أقدم وأعرق بطولة غراند سلام بعد أن اتخذ منظمو رولان غاروس قراراً أحادي الجانب بنقل بطولتهم التي تقام عادة في الفترة التقليدية بين شهري مايو ويونيو إلى فترة سبتمبر - أكتوبر.

وأكد غودنزي أنه لن تفرض عقوبات على منظمي بطولة فرنسا المفتوحة لاتخاذهم قرار التأجيل بمفردهم، حيث صرح لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": «الآن نعمل سويا، كرة المضرب بحاجة إلى الوحدة. تصرف المنظمون بدافع الخوف وارتكبوا خطأ، ولكنهم تداركوا ذلك».

سيتحتم على رابطة المحترفين أن تترقب مدى انتشار فيروس «كوفيد-19» الذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 89 ألف وفاة ومليون ونصف إصابة معلنة حول العالم، غالبيتها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال الإيطالي (43 عاماً) الذي تولى رئاسة الرابطة في يناير الفائت «عدّلنا الروزنامة 50 مرة وهي تتغير كل يوم. أنا واثق أنه بإمكان الموسم في أميركا أن يبدأ في أغسطس مع دورتي تورونتو (الكندية) وسينسيناتي (الأميركية) للألف نقطة ومن ثم بطولة فلاشنيغ ميدوز» آخر البطولات الأربع الكبرى.

وتابع: «بهذه الطريقة، ستقام ثلاث بطولات غراند سلام، وست دورات ماسترز للألف نقطة (إضافة إلى شنغهاي الصينية وبيرسي الفرنسية) ما يعني أننا أنقذنا 70 بالمائة من الموسم».

وأردف: «بالطبع إذا الغي الموسم بالكامل في أميركا، ستتفاقم المشاكل عشرة اضعاف».

وأضاف: «هناك قلق كبير، العديد من الأسئلة - متى سنلعب مرة أخرى؟ - والقليل من الاجابات، لا احد يعرف متى سنتمكن من استئناف اللعب. هناك شيء واحد مؤكد، اخترناه على الفور هو الصحة والسلامة كاستراتيجيتنا الأساسية»

. وتابع: «لقد ألغينا دورة إنديان ويلز عندما كان اللعب مستمرا في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر لأن جميع اللاعبين في إنديان ويلز كانوا هناك بالفعل، ويريدون اللعب. فكرنا في خيار اللعب خلف الأبواب الموصدة، لكننا قررنا على الفور عدم فعل ذلك».

وكشف غودنزي أنه تتم مناقشة كل الاحتمالات والخيارات مع مجلس اللاعبين في رابطة المحترفين الذي يضم أمثال السويسري روجر فيدرر والإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول. كما شدد على أن الجميع يأمل في أن تقام بطولة الماسترز الختامية في موعدها المقرر في لندن بين 15 و22 نوفمبر. وقال «ملعب أو تو أرينا (الذي يستضيف البطولة) متاح فقط في هذا الأسبوع. لا أحب (اللعب خلف) أبواب موصدة. إنه الملاذ الأخير».

وفي ظل التداعيات التي خلفها تعليق المنافسات، تسعى رابطة المحترفين لاتخاذ إجراءات وتدابير مالية من أجل مساعدة اللاعبين والدورات الأقل تصنيفاً.

وأكد غودنزي «نظامنا صلب، بإمكانه أن يصمد عاماً كاملاً من دون منافسات لكن لا أكثر من ذلك». وختم «(ولكن) الحديث عن أشهر أغسطس سبتمبر ونوفمبر كله افتراضي، لا يمكننا أن نأمل شيئاً قد لا يحصل أبداً ربما، لأنه قد نستأنف أيضاً المنافسات العام المقبل».