راتب بوغبا يحبط طموحات ريال مدريد

كشف تقرير إسباني الأحد عن تطور جديد بشأن ارتباط بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، بالانتقال إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

ووفقاً لموقع “ديفينسا سنترال” الإسباني، إذا انتقل الفرنسي إلى الميرينغي سيحصل على راتب يبلغ 12 مليون يورو، ضمن لاعبي الصف الأول في النادي الملكي (غاريث بايل وسيرخيو راموس وإيدين هازارد).

وأشار إلى أن إدواردو كامافينغا، لاعب وسط رين المستهدف من ريال مدريد، يتراوح راتبه بين 3 و4 ملايين يورو، أي أقل 3 مرات من بوغبا.

وارتبط الدولي الفرنسي في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس، لكن في كل مرة تلوح أخبار مفندة للمزاعم التي قدمتها تقارير أخرى في وقت سابق عن قرب انتقاله إلى هذا النادي أو ذاك.

وقالت تقارير أن بوغبا يعتبر هدفاً رئيسياً لزين الدين زيدان منذ الموسم الماضي والآن باتت الفرصة لضمه أكبر من أي وقت مضى مع تبقي موسم واحد فقط في عقده مع يونايتد.

في الوقت ذاته، لا يزال يوفنتوس يحاول جاهداً من أجل استعادة بوغبا من جديد في ظل العلاقة الجيدة التي تربط مسؤوليه مع مينو رايولا، وكيل اللاعب.

وكشف موقع رياضي فرنسي عن تواصل رايولا مع إدارة يوفنتوس بالفعل من أجل دراسة إمكانية نقل بوغبا هذا الصيف، ويبدو أن المناقشات تسببت في قلق لزيدان الذي يسعى لضمه إلى ريال.

وأوضح الموقع أن "زيزو" التقى رايولا لتقييم وضع نجم الوسط الفرنسي، كونه لا ينوي إهدار فرصة ضمه مرة أخرى بعد أن ضاعت الصيف الماضي، إلا أن المشكلة تكمن في العلاقة المتوترة بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال، ورايولا، خاصة أن بيريز لا يميل إلى التعاقد مع بوغبا.

وأوضح التقرير أن آلان ميغلياتشيو، الرجل الذي يدير مصالح زيدان، يمكن أن يكون وسيطاً لإقناع يونايتد بترك اللاعب.