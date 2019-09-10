راتب رونالدو في يوفنتوس 20 ضعف راتب بوفون

كشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الثلاثاء، عن رواتب معظم نجوم يوفنتوس هذا الموسم، وقد حل كريستيانو رونالدو في الصدارة كما كان متوقعاً براتب سنوي قيمته نحو 31 مليون يورو.

وجاء ماتياس دي ليخت في المركز الثاني براتب يصل إلى 8 ملايين يورو بالإضافة إلى 4 ملايين أخرى كمتغيرات، ثم غونزالو هيغواين ثالثاُ براتب يقدر بنحو 7.5 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن الحارس جيانلويجي بوفون يحصل فقط على 1.5 مليون يورو سنوياً، كأقل لاعبي الفريق تقاضياً للأجور، فيما ارتفعت مصروفات النادي الإيطالي كثيراً بعد ضم الثنائي أدريان رابيو وآرون رامزي بسبب عقديهما المميزين.

يذكر أن رابيو يحصل في الموسم على 7 ملايين يورو بعد قدومه من باريس سان جيرمان مجاناً، كذلك الحال بالنسبة لزميله رامزي الذي انضم مؤخراً من آرسنال في صفقة انتقال حر.