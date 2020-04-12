راتب ميسي أكبر عقبة تواجه إنتر في ضم نجم برشلونة

ربطت العديد من التقارير الصحفية، النجم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، بانتقال محتمل إلى إنتر ميلان.

وعلى الرغم من نفي الأرجنتيني لهذه التقارير، إلا أن الصحف الإيطالية لم تتوقف عن الحديث حول الأمر وإمكانية حدوثه.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت" الإيطالية أن الراتب الضخم الذي يحصل عليه ميسي مع البارسا، هو العقبة الأكبر التي يواجهها النيراتزوري، إذا كان يرغب في الحصول على خدمات الأسطورة الأرجنتينية.

وأكدت الصحيفة أن انهيار العلاقة بين ميسي وإدارة برشلونة، أدى لزيادة التكهنات حول رحيله إلى إنتر.

وأضافت الصحيفة أن راتب "ليو" الحالي يصل إلى 40 مليون يورو سنوياً، ومن غير المحتمل أن يقبل براتب أقل من 50 مليون يورو في العام، وهو ما سيؤثر بالطبع على ميزانية النادي.

ولم يستبعد التقرير إمكانية حدوث الأمر، واستشهد بما حدث عام 1997 عندما تعاقد إنتر مع الظاهرة البرازيلية رونالدو، وهو ما تسبب في زيادة الدخل بسبب العامل التسويقي والشركات الراعية.