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راشفورد يتمنى انضمام سانشو لمانشستر يونايتد

منشور 02 نيسان / أبريل 2020 - 10:27
ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد

يرى ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد بأن جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند يجسد "الجيل الجديد من لاعبي كرة القدم" معرباً عن أمله في انضمامه للفريق.

وكشفت إدارة دورتموند أنها لن تقف في طريق مغادرة سانشو (20 عاماً) خلال فترة الانتقالات القادمة، وهو ما جعل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تبدي اهتمامها بضم الإنجليزي الشاب، من بينها مانشستر يونايتد.

ونقلت شبكة (سكاي سبورتس) عن راشفورد قوله " أعتقد أن انضمام سانشو ليونايتد سيكون جيداً بالتأكيد".

وأضاف: " سانشو لاعب رائع، إنه يمثل الجيل الجديد من اللاعبين المتألقين وانضمامه يعد مكسباً ليونايتد بلا شك".

Via SyndiGate.info


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