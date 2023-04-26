رافاييل لياو يتجاهل عروض ريال مدريد وتشيلسي

البوابة - تجاهل البرتغالي رافاييل لياو جناح أي سي ميلان عروضاً مغرية من ريال مدريد وتشيلسي بحسب تقرير نشرته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وأجرى الناديان العملاقان محادثات مع جورجي مينديش وكيل أعمال اللاعب وفقاً للصحيفة، إلا أن صاحب الـ 23 عاماً يدرس تجديد عقده مع الروسونيري الذي قاده لبلوغ الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا متجاهلاً في الوقت الراهن أي عروضٍ أخرى.

وأشارت الجريدة إلى أن الجانب الاقتصادي لا يمثل مشكلة بين الطرفين، إذ يخطط ميلان لرفع راتب البرتغالي إلى 7 ملايين يورو سنوياً.

لكن ميلان سيكون مطالباً بالتعامل مع الغرامة التي يدين بها لياو إلى ناديه السابق سبورتينغ لشبونة والتي تصل قيمتها إلى نحو 20 مليون يورو.

يذكر أن لياو سجل 13 هدفاً وصنع 12 هدف آخر لميلان في 41 مباراة مع ميلان هذا الموسم حتى الآن في جميع المنافسات.