رافينيا سعيد بافتتاح رصيده التهديفي مع برشلونة

عبر النجم الدولي البرازيلي رافينيا عن سعادته بتسجيل أول أهدافه بقميص فريقه الجديد برشلونة في المباراة التي سحق فيها مستضيفه إنتر ميامي بسداسية دون رد فجر الأربعاء.

وسجل البرازيلي هدفاً وصنع اثنين آخرين في أول مباراة استعدادية للبارسا في الولايات المتحدة الأميركية.

وسيلاقي برشلونة في مباراته القادمة غريمه الأزلي ريال مدريد وذلك يوم السبت الموافق 23 من الشهر الجاري في لاس فيغاس.

ماذا قال رافينيا ؟

وقال رافينيا (25 عاماً) بعد اللقاء في تصريحات إعلامية: "أنا سعيد للغاية بتسجيل أول أهدافي، كانت مباراة جيدة، حاولت أن أقدم أداءً جيداً، وأنا في غاية السعادة وأتمنى أن استمر على نفس المنوال.

"من المهم أن نسجل أمام أي خصم، وفي اللقاءات المهمة (أمام ريال مدريد)، أهم شيء هو تحقيق الفوز."

وختم قائلاً: "بالنسبة لي، أرى أننا أفضل من ريال مدريد."