رافينيا يرفض الرحيل عن برشلونة

رغم إدراكه لدوره الثانوي المتوقع الموسم القادم، لا يفكر النجم البرازيلي رافينيا بمغادرة برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفي وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ويرى جناح ليدز يونايتد السابق أن بإمكانه التطور وتقديم المزيد في صفوف البارسا والتكيف مع أي متغيرات قد تصادفه.

ومع أن وكيل الأعمال ديكو حاول إقناع موكله صاحب الـ 26 عاماً بالرحيل عن ملعب سبوتيفاي كامب ناو، إلا أن البرازيلي مصر على البقاء وإثبات أحقيته بارتداء قميص البلاوغرانا وهو أمر أعلم المقربين منه به.

ولن يجدد النادي الكتالوني عقدي نجميه المخضرمين سيرجيو بوسكيتس وجوردي آلبا مما سينعكس بالإيجاب على القيمة الكلية لأجور لاعبي الفريق الأول، إلا أن الإدارة ما زالت مطالبة ببيع بعض الموجودين.

هل سيعمل برشلونة على بيع رافينيا خلال الصيف؟

توقعت التقارير في الأسابيع الماضية تحرك البارسا لبيع آنسو فاتي وفيران توريس ورافينيا وفرانك كيسي بهدف الاستثمار في تعاقدات جديدة من شأنها تقوية الفريق الأول وتعويض الراحلين على غرار بوسكيتس وآلبا.

يذكر أن رافينيا شارك مع برشلونة هذا الموسم في 49 مباراة بجميع المنافسات سجل فيها 11 هدفاً وصنع 12 هدف آخر.