رافينيا يقترب من الرجوع إلى الدوري الإنجليزي بعد موسم وحيد مع برشلونة

البوابة - شددت صحيفة "سبورت" الإسبانية على أن مستقبل النجم البرازيلي رافينيا يبتعد أكثر فأكثر عن برشلونة.

فبعد موسم متوسط قضاه جناح ليدز يونايتد بين أسوار ملعب سبوتيفاي كامب ناو، بات من المتوقع أن يوافق البارسا على رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وسيكون البلاوغرانا مطالباً بتصحيح وضعيته المالية مما يستدعي بيع بعض اللاعبين الذين ستعود صفقاتهم بمداخيل جيدة على خزائن النادي.

وتطمح إدارة برشلونة في إجراء صفقات بيع ستدر بحوالي 100 مليون يورو وفقاً لسبورت المقربة.

ومع اعتماد المدرب تشافي هيرنانديز على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي عثمان ديمبيلي بصفة دائمة في خط الفريق الأمامي، تتجه الأنظار صوب رافينيا وفيران توريس وآنسو فاتي.

ويبرز اسم البرازيلي بالذات في ظل اهتمام آرسنال ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي الجدي بخدماته.

ومع أن تشافي لا يمانع بقاء صاحب الـ 26 عاماً الذي تم التعاقد معه الصيف الماضي قادماً من ليدز يونايتد مقابل حوالي 58 مليون يورو، إلا أن الحاجة للتخلص من بعض اللاعبين ستجبر المسؤولين على اتخاذ قرارات صعبة في قادم الأيام.