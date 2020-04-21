راكيتيتش: برشلونة لم يفاوضني على تجديد العقد

لم يبد إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة أي مخاوف، من عدم تجديد عقده.

وأشار الكرواني في تصريحات لوكالة أنباء "أوروبا بريس": "إني هادئ للغاية وسعيد للغاية، لكن هناك طرفان بالطبع" كاشفاً عدم تلقيه اي اتصال من مسؤولي النادي حتى الآن بخصوص تجديد العقد.

وأضاف : "أود بالفعل مواصلة العمل مع هذا الطاقم التدريبي الجديد للفريق".

وأفاد راكيتيتش بأن تدريباته المنفردة خلال فترة العزل الحالية في إسبانيا باتت صعبة ومملة لطول الفترة مشيراً إلى أنه ينتظر استئناف المنافسات رغم أن هدف الجميع حالياً هو "التفكير في الموسم القادم أيضاً".

وقال: " أريد بالفعل أن أشعر بالكرة وبالعشب وبجهد الفريق ومواصلة العمل مع الطاقم التدريبي الجديد وزملائي".

وأعرب النجم الكرواتي عن حزنه لعدم وضوح الموقف حتى الآن بشأن استئناف الموسم في ظل استمرار أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح : "من المؤلم أننا لا نعلم متى سيعود كل شيء لطبيعته، لكننا نعي أن هناك أشياء أهم من كرة القدم، وهي صحتنا".