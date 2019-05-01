راكيتيتش: جميعنا نساند القائد ميسي

أكد إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة أنه وجميع زملائه خلف قائد الفريق ليونيل ميسي، من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويستضيف البارسا اليوم الأربعاء غريمه الإنجليزي في ذهاب نصف النهائي بمعقل البلاوغرانا كامب ناو.

وقال الكرواتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كان يتوجب علينا الفوز بلقب الليغا، قبل خوض نصف نهائي دوري الأبطال، ندخل المباراة مع الكثير من الثقة ويمكننا دائماً تحسين الأمور ويجب أن نتعلم من أخطائنا السابقة".

وأضاف: "تصريحات ميسي حول رغبته في الفوز باللقب؟ كل ما يقوله قائدنا يجب أن نتبعه، ونحن جميعنا معه تماماً، رؤيته يرفع كأس الدوري الإسباني السبت الماضي بهذه السعادة تُحفز الجميع، وإذا كان ليو سعيداً بالفوز بكل لقب فهذا يجعلنا جميعاً أكثر شغفاً.

"فاز ميسي بالليغا 10 مرات خلال 15 عاماً، وإذا كان سعيداً بالفوز فماذا يقول البقية؟ نحن مستعدون، فنحن برشلونة ونريد الفوز بكل شيء، ونسير خلف أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".