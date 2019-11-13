راكيتيتش حزين لوضعه في برشلونة

عبر إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، عن غضبه جراء عدم حصوله على دقائق كافية هذا الموسم تحت قيادة المدرب إيرنيستو فالفيردي.

ولم يشارك الدولي الكرواتي سوى في 255 دقيقة فقط، ولم يبدأ أي لقاء أساسياً سوى مرة واحدة أمام غرناطة.

وقال راكيتيتش في تصريحات لبرنامج "عالم فالدانو" على قناة موفيستار الإسبانية: "أتفهم وأحترم قرار المدرب أو النادي أو أياً كان صاحب هذا القرار، قدمت الكثير لبرشلونة خلال 5 سنوات وأتمنى الاستمتاع بالاستمرار لفترة أطول. أنا بعمر 31 عاماً وليس 38 وأشعر أني في أفضل حال.

"ماذا تشعر ابنتي حينما تُؤخذ اللعبة منها؟ بالحزن. أنا أشعر بالأمر ذاته. لقد أخذوا مني الكرة ولذلك أنا حزين.

"أحب أن أظهر مشاعري فحينما أحتاج للبكاء لا أمانع في الظهور بهذه الطريقة وحينما أحتفل أحتفل. كل ما أريده أن ألعب وحالياً لا أحد يمنحني الكرة".

وكانت التقارير قد توقعت رحيل نجم الوسط عن البارسا في يناير في ظل اهتمام يوفنتوس وإنتر وأتلتيكو مدريد بخدماته.

ويعاني الدولي الكرواتي بعد تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونغ من أياكس خاصة وأنه رفض الرحيل في صيف 2018 إلى باريس سان جيرمان.

ولم يظهر لاعب إشبيلية السابق سوى في 10 مباريات فقط الموسم الجاري، كما لم يشارك في آخر مباراتين في الدوري الإسباني أمام ليفانتي وسيلتا فيغو، ولم يخض مباراة كاملة على الإطلاق، علماً بأنه صنع هدفاً واحداً.