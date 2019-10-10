راكيتيتش: رونالدو حاول إقناعي بالانضمام ليوفنتوس

أكد إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة، أن كريستيانو رونالدو أجرى اتصالاً هاتفياً معه لإقناعه بالانضمام إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وقال الدولي الكرواتي في تصريحات لمواطنته شبكة "24 ساتا" أن البرتغالي اتصل به شخصياً ليطلب منه الالتحاق به في يوفي، لكن البارسا طلب الكثير من المال بالحصول على 50 مليون يورو.

وأوضح: "اتصل كريستيانو بي شخصياً في الصيف، وأكد لي أن الجميع في غرفة ملابس يوفي يريدون أن أنضم إليهم، لكن البارسا طلب 50 مليون يورو، وفشلت العملية.

"تحدثت في الصيف مع (رئيس برشلونة جوسيب ماريا) بارتوميو و(ليونيل) ميسي، عرف الجميع أن لدي خيارات للرحيل، لم يكن ذلك سراً، ما زلت أريد الأفضل للبارسا، لكني أريد أن أقاتل، من أجل الفريق، أنا مستعد للذهاب إلى الملعب عندما يحتاجون لي، لكن إذا لم يتغير شيء، سيتعين علينا الجلوس والتحدث".

واختتم نجم وسط برشلونة تصريحاته قائلاً: "أعرف ماذا سيحدث، لكن وضعي صعب، أرغب في اللعب، وليس فقط أن أكون جزءاً من الفريق، سأبذل قصارى جهدي لتغيير الأشياء في مباريات مقبلة".