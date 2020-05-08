راكيتيتش سعيد في برشلونة

علق إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان برشلونة، على أحدث الشائعات التي أثيرت بشأن مستقبله، حيث أكد أنه لا يسعى للرحيل عن البارسا.

ولم يعط الدولي الكرواتي اهتماماً كبيراً بالتقارير التي أثيرت في الماضي عن مستقبله، وسط حديث عن اهتمام عدة فرق مثل إشبيلية وإنتر ميلان بالحصول على خدماته.

وقال نجم الوسط في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": “تعودت على شائعات رحيلي، أنا هنا منذ 6 سنوات، لذلك أنا معتاد على سماع هذه الأخبار.

“ينبغي علي أن أحاول فهمها، لأتذكر أن كرة القدم ليست مجرد رياضة. إنها أعمق من ذلك بكثير، نعلم أن علينا أن نحاول فهمها، والشيء الرئيسي هو أني أشعر بالارتياح في الوقت الراهن.

“لدي عقد ساري، وعندما أوقع عقداً أسعى لإكماله حتى النهاية، وإذا لم ينجح ذلك لأي سبب من الأسباب سوف نجلس ونتحدث، لكن في الوقت الحالي أنا سعيد جداً في برشلونة.

“دائماً ما أتلقى ردود فعل جيدة من المدرب والنادي. نحن ننافس على دوري أبطال أوروبا، ومتقدمون بفارق نقطتين على ريال مدريد، نريد الاستمتاع بذلك”.

وبخصوص العودة للتدريبات، قال راكيتيتش: “القيادة باستخدام القفازات مع وضع كمامة أمر غريب جداً وغير مريح، الوضع جديد بالنسبة لنا، ربما لا نخاف لكن نحترم التدابير بكل تأكيد”.