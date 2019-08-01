راكيتيتش على وشك الرحيل عن برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من برشلونة أن النجم إيفان راكيتيتش سيغادر النادي في الأيام المقبلة، بعد أن دافع عن قميصه خلال المواسم الخمسة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وجهة الدولي الكرواتي لم تُحدد بعد، في ظل اهتمام إنتر ميلان ومانشستر يونايتد بخدماته.

ووفقاً للصحيفة، فإن السعر الذي يطلبه مسؤولو النادي للتخلي عن نجم إشبيلية السابق، هو 50 مليون يورو.

وشددت: "يريد المدرب (إيرنيستو) فالفيردي استمرار آرتورو فيدال في التشكيلة هذا الموسم، لأنه ليس لديه لاعب آخر يملك نفس الملف الشخصي، أما راكيتيتش فهو الاسم المختار للرحيل من خط الوسط هذا الموسم، بحال وصول عرض مرضٍ لجميع الأطراف".