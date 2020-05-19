راكيتيتش غاضب من إدارة برشلونة ويتمنى العودة لإشبيلية

أعرب إيفان راكيتيتش نجم برشلونة عن غضبه من إدارة النادي بسبب التصرفات الأخيرة والمعاملة التي يتلقاها.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي الكرواتي خلال حوار نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وأكد خلالها أنه انتظر نفي الإدارة للشائعات الأخيرة حول رحيله، لكن ذلك لم يحدث.

وتطرق راكيتيتش للحديث عن مستقبله، مؤكداً أنه سيعود ليعيش في إشبيلية، لكنه لم يوضح موعد حصول هذه الخطوة.

وقال الكرواتي: "ما أحب أن أقوم به في الوقت الحالي هو التفكير في برشلونة فقط، لكن كل من يعرفني يدرك أني أريد أن أعود للحياة في إشبيلية عاجلاً أم آجلاً".

"تكرر الأمر كثيراً في السنوات الأخيرة ولم يتغير أي شيء، كنت أحب أن ينفي النادي أنباء رحيلي وأن يقول أن راكيتيتش مستمر.

"لم يتحدث معي أي شخص حول مستقبلي حتى الآن، ربما يستمتع (جوسيب ماريا) بارتوميو (رئيس النادي) بهذه الفترة وسيقوم بالاتصال بي غداً".

يذكر أن تقاريراً عديدة أكدت أن راكيتيتش سيرحل عن برشلونة نهاية الموسم الجاري، حيث يريد النادي إدخاله في صفقة تبادلية سواء مع إنتر أو يوفنتوس لضم لاوتارو مارتينيز أو ميراليم بيانيتش.