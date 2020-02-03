راكيتيتش: فكرت في ترك برشلونة بسبب أمور لم تعجبني

انتقد إيفان رايكيتيتش نجم وسط برشلونة إدارة ناديه بسبب طريقة تعاملها معه والجهاز الفني السابق للفريق بقيادة إيرنيستو فالفيردي.

وأوضح الدولي الكرواتي، كما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه «فكرت في الرحيل في انتقالات يناير»، مضيفًا أن «التعامل مع الجهاز الفني لفالفيردي لم يكن الأفضل».

وكانت إدارة البارسا قد أقالت فالفيردي بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني لتعين في محله كيكي سيتيين.

وتابع: «كانت هذه أوقات سيئة باتت في الماضي، يمكنني أن أقول بوضوح شديد، كانت هناك أشياء لم تعجبني».