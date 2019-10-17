راكيتيتش في طريقه للرحيل عن برشلونة

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة يفكر بجدية في الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وبعد أن كان أساسياً في تشكيلة المدرب إيرنيستو فالفيردي، أصبح الدولي الكرواتي لا يشارك إلا فيما ندر بديلاً ولأسباب اضطرارية أحياناً، بينما يعتمد المدير الفني في وسط الملعب على الثلاثي، سيرجيو بوسكيتش، وفرينكي دي يونغ، وآرتور ميلو، ومن بعدهم آرتورو فيدال.

وكان راكيتيتش رفض أن يكون طرفاً في "عملة نقدية" ضمن صفقة إعادة نيمار إلى البارسا الصيف الماضي، وهى الصفقة التي فشلت في نهاية المطاف، ومن وقتها لم يشارك الكرواتي ضمن التشكيلة الأساسية.

وأوضحت الصحيفة أنه ليس هناك أي مؤشر يفيد بأن الأمور ستتطور بشكل إيجابي، من الآن وحتى السوق الشتوي، بالنسبة لمشاركة راكيتيتش أساسياً، وإن الاحتمال الأكبر والمنطقي هو رحيله في الشتاء.

وكانت بعض التقارير الإسبانية أشارت مؤخراً إلى أن إدارة برشلونة لا تمانع رحيل راكيتيتش، وحددت مبلغ 40 مليون يورو ثمناً لبيعه، لكنها منحته في الوقت نفسه مهلة حتى الشتاء، لكي يستعيد مستواه لإغراء فالفيردي، بإعادته مرة أخرى إلى التشكيلة الأساسية، ووضعه في حساباته وخططه من جديد.

وكان الكرواتي، الذي أمضى خمسة مواسم مع الفريق منذ أن انضم إليه قادماً من إشبيلية عام 2014، قد أبدى استياءه من الطريقة التي يعامل بها في كتالونيا، في الوقت الحالي لما تحمله من عدم اعتبار أو اهتمام، لدرجة دفعته إلى التصريح لصحافة بلاده مؤخراً، بأنه لم يأت إلى برشلونة للاستمتاع بالمدينة والبحر، وإنما جاء لكي يشارك في المباريات مثلما كان حاله في المواسم السابقة.

يذكر أن راكيتيتش الذي أصبح حبيساً لدكة البدلاء، خاض هذا الموسم 187 دقيقة فقط، ولم يشارك أساسياً سوى مرة واحدة في الدوري الإسباني، ومثلها في دوري الأبطال، وهو معدل يقل بمقدار361 دقيقة عن مشاركته الموسم الماضي.