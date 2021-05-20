راكيتيتش: ما يفعله ميسي نراه فقط في ألعاب الفيديو

أشاد إيفان راكيتيتش، نجم إشبيلية، في حوار خاص مع "جول" بزميله السابق ليونيل ميسي، ووصف ما يقوم به في الواقع بما يحصل في ألعاب الفيديو.

وعاد الكرواتي هذا الموسم لصفوف الفريق الأندلسي عقب تجربة دامت 6 مواسم مع البارسا.

ماذا قال راكيتيتش عن علاقته بميسي؟

قال لاعب الوسط: "يريد اللاعب عادة المنافسة مع الأفضل والاستمتاع، لكننا نتحدث هنا عن أفضل اللاعبين على الإطلاق.

"كانت 6 أعوام هائلة، تعلمت الكثير، أنظر نحو ليو، تسع مواسم سجل في كلٍ منها 30 هدفاً على الأقل، الأمر أشبه بألعاب الفيديو".

وواصل: "إذا فعلت ذلك في البلايستيشن، فسيدرك الناس جميع حيلك، يجب عليك أن تتمتع بما يقوم به كل يوم.

"أنا فخور بالسنوات التي أمضيتها معه، وكوني ساهمت في مساعدته ومشاركته غرف الملابس هو ولاعبين آخرين كبار".

ماذا قال راكيتيتش عن مستقبل ميسي والاستمرار مع برشلونة؟

أبدى الكرواتي رأيه في مسألة بقاء أو رحيل "ليو"، فقال: "لا أعرف قراره، أتمنى أن يستمر مع برشلونة، ليس فقط، وإنما في إسبانيا والدوري.

"أعتقد أن من الأفضل لنا كجمهور أن يبقى هنا، كصديق وزميل سابق، أتمنى الأفضل له ولعائلته، وأن يختار الأفضل له".

ما هو مصير ميسي؟

حتى الآن، لم يعلن النجم الأرجنتيني عن قراره النهائي فيما يخص مستقبله.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بحلول نهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بعدة أندية مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.