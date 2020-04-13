راكيتيتش منتقداً برشلونة: لست كيس بطاطس

أبدى لاعب خط وسط برشلونة إيفان راكيتيتش عدم رضاه عن وضعه الحالي في النادي الكتالوني.

وقال الدولي الكرواتي في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أريد التواجد في مكان يتم تقديري فيه، إذا كان ذلك هنا في برشلونة فسأكون مسرورا، وإذا لم يكن كذلك فسيكون في مكان آخر.

"أطلب الاحترام، لا أريد أن أكون مجرد عملة، فأنا لست كيساً من البطاطس.

"تحدثت مع العديد من الأشخاص حول وضعي هذا الموسم، ولماذا أصبحت ثانوياً، لم يتمكنوا من إعطائي تفسيراً أو شيئاً ملموساً، يخبرني الجميع بأن أشياء تحدث في كرة القدم لا تفهمها، ويجب عليك المضي قدماً".

وأوضح صاحب الـ 32 عاماً: "العام الماضي كان من أفضل مواسمي مع برشلونة، لكن هذا الموسم أنا منزعج من الطريقة التي أعامل بها، فوجئت للغاية، لا أفهم ذلك، لكني سأتقبله، لأن ما أريده هو الأفضل للفريق ولزملائي".

وتحول راكيتيتش إلى لاعب ثانوي في برشلونة هذا الموسم، واكتفى بالمشاركة في 21 مباراة فقط، صنع فيها لزملائه ثلاثة أهداف.